Икарди и Иммобиле стали лучшими снайперами Серии А

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Икарди и Иммобиле стали лучшими снайперами Серии А

Завершился чемпионат Италии и по итогам 38 туров лучшими бомбардирами турнира стали нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и "Интера" Мауро Икарди.

Оба футболиста забили по 29 голов. При этом Икарди отличился с пенальти шесть раз, а Иммобиле реализовал семь 11-метровых.

Но при этом Иммобиле отдал девять результативных передач, а на счету Икарди всего два голевых паса.

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