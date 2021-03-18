Икарди и Ванда занимаются сексом до 12 раз в день

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Бывший защитник "Интера" Даниэле Адани дал интервью каналу Bobo TV Кристиана Вьери (Twitch), в котором он рассказал о тех случаях, что нападающий ПСЖ Мауро Икарди иногда занимается сексом со своей женой Вандой Нарой до 12 раз в день.

Икарди и Нара женаты с 2014 года. У пары две общие дочери, а также трое сыновей от первого брака Ванды с аргентинским футболистом Макси Лопесом.

В текущем сезоне Икарди провел за парижан 19 матчей. В его активе 7 голов и 6 результативных передач.