Икарди интересуются три клуба

Форвардом миланского "Интера" Мауро Икарди интересуются сразу три европейских клуба, информирует AS.

Так, по сведениям издания, свои виды на 24-летнего нападающего "нерадзурри" имеют мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Побороться за аргентинца они будут готовы уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 играх за "Интер".

Напомним, "Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины. | soccernews.ru