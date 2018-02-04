Икарди интересуются три клуба

Теги интер миланмауро икардинаполиманчестер юнайтедреал мадрид

Икарди интересуются три клубаФорвардом миланского "Интера" Мауро Икарди интересуются сразу три европейских клуба, информирует AS.

Так, по сведениям издания, свои виды на 24-летнего нападающего "нерадзурри" имеют мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и "Наполи". Побороться за аргентинца они будут готовы уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 играх за "Интер".

Напомним, "Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины. | soccernews.ru

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