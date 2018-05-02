Икарди контактирует с английским грандом

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Икарди контактирует с английским грандомФорвард миланского "Интера" Мауро Икарди контактирует с "Манчестер Юнайтед", информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, агент 25-летнего нападающего "нерадзурри" Мино Райола уже обсудил детали возможного переезда своего клиента на "Олд Траффорд".

В услугах аргентинца также заинтересованы ПСЖ и мадридский "Реал". Сумма отступных, прописанная в его контракте с миланским грандом, равняется 110-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 27 мячей и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за "Интер".

Напомним, "Интер" готов заплатить за Рафинью вдвое меньшую сумму, нежели требует "Барселона". | soccernews.ru

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