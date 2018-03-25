Икарди лидирует в Серии А по проценту реализации голевых моментов

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди является лидером чемпионата Италии по проценту реализации голевых моментов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист забил 22 гола в этом сезоне после 62 ударов. Процент его реализации составляет 35,48%. По этому показателю он опережает форвардов "Ювентуса" Пауло Дибалу (25%) и Гонсало Игуаина (26,79%).

Ранее сообщалось, что "Интер" хочет увеличить сумму отступных за 25-летнего Икарди до 160 миллионов евро.

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