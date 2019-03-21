Икарди: "Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение"
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди на встрече с президентом миланцев Стивеном Чжаном заявил, что его зря лишили капитанской повязки.
"Я никогда не относился ни к кому без уважения. Никто никогда не мог упрекнуть меня в не профессионализме. Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение", - цитирует Икарди Football Italia.
Напомним, что "Интер" отобрал повязку у Икарди из-за поведения его жены Ванды Нары во время переговоров о продлении контракта.
В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.
Не пропустите: Икарди готов вернуться к тренировкам с "Интером". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11