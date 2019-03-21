Икарди: "Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение"

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Икарди: "Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение"

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди на встрече с президентом миланцев Стивеном Чжаном заявил, что его зря лишили капитанской повязки.

"Я никогда не относился ни к кому без уважения. Никто никогда не мог упрекнуть меня в не профессионализме. Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение", - цитирует Икарди Football Italia.

Напомним, что "Интер" отобрал повязку у Икарди из-за поведения его жены Ванды Нары во время переговоров о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Икарди готов вернуться к тренировкам с "Интером". | http://soccernews.ru

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