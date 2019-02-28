Икарди мощно высказался о своем будущем в "Интере"

Теги интер миланмауро икарди

Икарди мощно высказался о своем будущем в "Интере"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди в своем инстаграме рассказал, что думает о своем положении в миланском клубе.

"Именно во время сложных ситуаций, проявляется настоящая любовь. Именно тогда я решил остаться в "Интере", - написал Икарди.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, сыграл 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 ассистов. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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