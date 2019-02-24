Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне

Форвард "Интера" Мауро Икарди рассматривает вариант с проведением операции на больном колене.

Как сообщает Football Italia, в случае операции, аргентинец, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне. Следующее медобследование игрока запланировано на 7 марта.

Отмечается, что Икарди уже несколько месяцев играл на обезболивающих уколах, а после лишения капитанской повязки решил заняться лечением травмы.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 15 голов и 3 результативные передачи в 28 играх.

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