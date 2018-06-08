Икарди может быть вызван в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может вызвать в команду нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник рассматривает кандидатуру форварда в качестве замены травмированному хавбеку Мануэлю Лансини.

Ранее Сампаоли заявил, что не включил Икарди в заявку на ЧМ-2018, так как форвард не вписывается в командную игру.

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