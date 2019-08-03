Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены



Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди, возможно, откажется покидать клуб из-за своей жены Ванды Нары, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Нара в данный момент беременна, поэтому Икарди может отказаться от перехода в "Ювентус", "Наполи" или "Рому". Стоит отметить, что у Икарди и Нары есть один общий ребенок. Также пара воспитывает трех детей девушки от предыдущего брака с футболистом Макси Лопесом.

Ранее сообщалось, что на уходе 26-летнего Икарди настаивает новый главный тренер "Интера" Антонио Конте, который не заинтересован в услугах футболиста.

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