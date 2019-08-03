Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены

Теги интер миланмауро икардиванда нара

Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены
Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди, возможно, откажется покидать клуб из-за своей жены Ванды Нары, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, Нара в данный момент беременна, поэтому Икарди может отказаться от перехода в "Ювентус", "Наполи" или "Рому". Стоит отметить, что у Икарди и Нары есть один общий ребенок. Также пара воспитывает трех детей девушки от предыдущего брака с футболистом Макси Лопесом. 

Ранее сообщалось, что на уходе 26-летнего Икарди настаивает новый главный тренер "Интера" Антонио Конте, который не заинтересован в услугах футболиста.

Не пропустите: "Рома" близка к трансферу экс-форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов