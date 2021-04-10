Икарди может перебраться в "Ювентус"

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Икарди может перебраться в "Ювентус"Фото: Твиттер @MauroIcardi 
Форвард ПСЖ Мауро Икарди может в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает Sky Sport Italia. 

Одним из вариантов для 28-летнего аргентинца может стать "Ювентус". В Турине давно следят за игрой нападающего и теперь готовы вернуться к его кандидатуре.

"Старая синьора" еще не уверена в том, останется ли в команде Криштиану Роналду в следующем сезоне. Кроме того, у клуба возникли серьезные проблемы с Дибалой, который попадает в скандалы и не торопится подписывать новый контракт.

В сезоне 2020/2021 на счету Икарди, соглашение которого с парижанами действует до 2024 года, провел только 15 матчей в Лиге 1. На его счету 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. 

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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