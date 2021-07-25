Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может перейти в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, жена и агент форварда Ванда Нара ведет переговоры с руководством римского клуба. Икарди хочет вернуться в Италию, где он ранее выступал за "Сампдорию" и "Интер".

В прошлом сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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