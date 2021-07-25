Икарди может перейти в "Рому"

Теги псжмауро икардироматрансферы

Икарди может перейти в "Рому"

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может перейти в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, жена и агент форварда Ванда Нара ведет переговоры с руководством римского клуба. Икарди хочет вернуться в Италию, где он ранее выступал за "Сампдорию" и "Интер".

В прошлом сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ювентус" может обменять Роналду на Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде

Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов