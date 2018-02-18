Икарди может покинуть "Интер"

Теги мауро икардиинтер милан

Икарди может покинуть "Интер"Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди может покинуть свой клуб уже ближайшим летом, информирует Rai Sport.

По сведениям источника, 24-летний нападающий будет готов рассмотреть вопрос о смене клубной прописки, если по итогам текущего сезона его команда не сможет квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Поэтому аргентинец не планирует спешить с подписанием нового контракта с "нерадзурри".

Отметим, что после 25-ти сыгранных матчей в Серии А "Интер" занимает четвертое место, отставая от "Ромы" на два очка и опережая "Лацио", который сыграл на одну игру меньше, на те же два зачетных балла.

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