Икарди может покинуть ПСЖ

Теги псжмауро икарди

Икарди может покинуть ПСЖ

Фото: инстаграм Мауро Икарди\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно может расстаться с аргентинским нападающим Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, руководство клуба не хочет платить футболисту высокую зарплату, поэтому рассматривает вариант с досрочным разрывом контракта, который действует до лета 2024 года. В этом случае форвард может перейти в "Милан" или "Ювентус".

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах и забил пять голов.

Не пропустите: Месси получил самую высокую оценку в ПСЖ за матч против "Бордо". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дембеле договорился с ПСЖ

Дембеле договорился с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов