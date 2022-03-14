Икарди может покинуть ПСЖ
Фото: инстаграм Мауро Икарди\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно может расстаться с аргентинским нападающим Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, руководство клуба не хочет платить футболисту высокую зарплату, поэтому рассматривает вариант с досрочным разрывом контракта, который действует до лета 2024 года. В этом случае форвард может перейти в "Милан" или "Ювентус".
В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах и забил пять голов.
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