Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе"
Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, трансфер футболиста может быть закрыт уже на этой неделе.
Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на аргентинца в этом сезоне. Под его игровым номером уже выступает Ромелу Лукаку.
В футболисте заинтересованы "Наполи" и "Ювентус".
Икарди играет в "Интере" с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
А еще: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мбаппе поблагодарил фанатов за поддержку в связи с травмой
-
Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе"
-
Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли близок к возвращению на поле
-
Игнашевич рассказал, почему Слуцкий раскачивается на скамейке во время матчей
-
Семин: "Сафонов самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России"
-
ПСЖ выдвинул очередное условие "Реалу" по трансферу Неймара
-
Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон
-
Защитник "Вильярреала" Морено из-за травмы пропустит до двух месяцев
-
"Спартак" вступил в гонку за сына Диего Симеоне
-
"Шахтер" и "Рома" не могут согласовать стоимость Тайсона
-
Владелец "Торпедо": "Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана"
-
"Олимпиакос" показал, как готовится к матчу с "Краснодаром"
-
Антон Швец: "Ахмат" забивает крайне мало, а пропускает очень много"
-
Песегов прокомментировал начало дебютного сезона "Сочи" в РПЛ
-
Брозович: "Делаем все, о чем просит Конте"
-
Родригес из-за травмы выбыл на три недели
-
Главные новости дня: 26 августа
-
Бывший спортивный директор "Реала": "Хотел бы видеть Неймара в мадридском клубе"
-
Панченко: "Надоело бороться с "Динамо" за выживание"
-
Месси снова пропустил тренировку "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|3
|4
|Аталанта
|1
|3
|5
|Торино
|1
|3
|6
|Брешия
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Рома
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|СПАЛ
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Милан
|1
|0
|18
|Парма
|1
|0
|19
|Сампдория
|1
|0
|20
|Лечче
|1
|0