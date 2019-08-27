Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.



По данным источника, трансфер футболиста может быть закрыт уже на этой неделе.



Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на аргентинца в этом сезоне. Под его игровым номером уже выступает Ромелу Лукаку.



В футболисте заинтересованы "Наполи" и "Ювентус".



Икарди играет в "Интере" с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

А еще: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу| http://soccernews.ru