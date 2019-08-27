Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Теги мауро икардиинтер миланювентуснаполи

Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, трансфер футболиста может быть закрыт уже на этой неделе.

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на аргентинца в этом сезоне. Под его игровым номером уже выступает Ромелу Лукаку.

В футболисте заинтересованы "Наполи" и "Ювентус".

Икарди играет в "Интере" с 2013 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

А еще: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон

Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 1 3
2 Лацио Лацио 1 3
3 Наполи Наполи 1 3
4 Аталанта Аталанта 1 3
5 Торино Торино 1 3
6 Брешия Брешия 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Дженоа Дженоа 1 1
10 Рома Рома 1 1
11 Болонья Болонья 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 СПАЛ СПАЛ 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Милан Милан 1 0
18 Парма Парма 1 0
19 Сампдория Сампдория 1 0
20 Лечче Лечче 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов