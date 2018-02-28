Икарди может пропустить ЧМ-2018

Форвард "Интера" Мауро Икарди рискует не попасть на Чемпионат Мира-2018.

Как сообщает Football Italia, наставник Аргентины Хорхе Сампаоли принял решение не брать форварда на мундиаль. Решение это связано с блеклой игрой футболиста за национальную команду и с не очень хорошими отношениями Икарди с партнерами по сборной.

В групповом этапе сборной Аргентине предстоит встретиться со сборными Исландии, Нигерии и Хорватии.

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