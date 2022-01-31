Икарди может вернуться в "Барселону"

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в ПСЖ в январе в обмен на аргентинского форварда парижан Мауро Икарди, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб требует за Дембеле 20 миллионов евро, поэтому парижане предлагают включить в сделку Икарди.

Стоит отметить, что Икарди является воспитанником "Барселоны", но покинул клуб в 19-летнем возрасте.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 23 матча и забил пять голов. На счету 24-летнего Дембеле один забитый мяч и две голевые передачи в 11 матчах за "Барселону".

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