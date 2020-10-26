Икарди может вернуться в чемпионат Италии

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Икарди может вернуться в чемпионат Италии

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в Серии А. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в зимнее трансферное окно футболиста попробует приобрести "Милан".

Однако на решение Икарди может повлиять его агент и супруга Ванда Нара.

Соглашение 27-летнего аргентинца с ПСЖ рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость - 55 миллионов евро.

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