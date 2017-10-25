Икарди: "Мы не можем так рисковать больше"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди подвел итоги матча с "Сампдорией" (3:2), который проходил в рамках 10-го тура чемпионата Италии.

"Я не доволен, даже немного рассердился. Мы не можем так рисковать больше. У нас есть команда, мы знаем, чего можем достичь. Это долгий путь вперед, мы должны продолжать его. Могли бы добиться лучшего результата против "Наполи". Мы можем сделать гораздо больше, чем сейчас. С "Сампдорией" должны были закончить игру еще в первом тайме", - отметил футболист. | http://soccernews.ru