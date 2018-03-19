Икарди: "Мы взяли ценные три очка, которые важнее моих голов"

Теги сампдориямауро икардиинтер милан

Икарди: "Мы взяли ценные три очка, которые важнее моих голов"Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметил, что очки команды куда важнее, чем собственные голы.

Лидер миланцев оформил покер в матче 29-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (5:0).

"Я очень хотел забить 100-й гол в Серии А, после чего забил еще. Вся команда сыграла прекрасно. Мы взяли ценные три очка, которые важнее моих голов.

После сегодняшней победы мы можем спокойно отдохнуть во время паузы в чемпионате. Подготовимся и снова выйдем на поле с нужным настроем", - отметил он. | http://soccernews.ru

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