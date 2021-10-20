Икарди надеется на примирение с Вандой Нарой
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди адресовал новый пост в инстаграме своей супруге и агенту Ванде Наре.
Ранее девушка публично обвинила аргентинского футболиста в изменах и уехала с детьми из Парижа.
"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Тяжело, когда причинил боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение", - написал Икарди, прикрепив два фото с женой.
Напомним, что пара состояла в отношениях с 2014 года. У них есть две общих дочери.
Не пропустите: Ванда Нара уличила Икарди в измене с помощью частного детектива: подробности. | http://soccernews.ru
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