Икарди надеется на примирение с Вандой Нарой

Фото инстаграм Мауро Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди адресовал новый пост в инстаграме своей супруге и агенту Ванде Наре.

Ранее девушка публично обвинила аргентинского футболиста в изменах и уехала с детьми из Парижа.

"Спасибо, моя любовь, за то, что продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Тяжело, когда причинил боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение", - написал Икарди, прикрепив два фото с женой.

Напомним, что пара состояла в отношениях с 2014 года. У них есть две общих дочери.

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