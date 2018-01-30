Икарди намекнул на уход из "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди намекнул на уход из миланского клуба.

24-летний аргентинец в своём инстаграме опубликовал запись: "Взрослеть - это уметь прощаться", подкрепив её подписью "Chau Chau", что переводится как "пока".

Chau Chau Публикация от Mauro Icardi (@mauroicardi) Янв 29, 2018 at 10:48 PST

СМИ утверждают, что до закрытия зимнего трансферного окна Икарди станет игроком мадридского "Реала", который заплатит за форварда 116 миллионов евро. Сообщается, что для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование, после чего он подпишет контракт с королевским клубом.

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