Икарди намерен покинуть ПСЖ
Фото: Твиттер @MauroIcardi
Форвард ПСЖ Мауро Икарди хочет сменить клуб.
По сведениям L'Equipe, футболист уже сообщил руководству клуба о своем желании. Агент аргентинца уже занимается поиском нового клуба.
Соглашение Икарди с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Икарди 12 голов и три ассиста в 26 играх.
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|Страсбур
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Амьен
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