Икарди намерен покинуть ПСЖ

Теги псжмауро икарди

Икарди намерен покинуть ПСЖ Фото: Твиттер @MauroIcardi

Форвард ПСЖ Мауро Икарди хочет сменить клуб.

По сведениям L'Equipe, футболист уже сообщил руководству клуба о своем желании. Агент аргентинца уже занимается поиском нового клуба.

Соглашение Икарди с клубом действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Икарди 12 голов и три ассиста в 26 играх.

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