Икарди назвал причину своего перехода в ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди признался, что он ушёл из "Интера" из-за бестрофейной засухи миланского клуба.
"Я был счастлив в "Интере" и очень хотел сыграть с клубом в Лиге Чемпионов. Мы это сделали в прошлом сезоне, но "Интер" ничего не выигрывал. Поэтому я решил, что пришло время перейти в клуб, где я смогу бороться за трофеи", - цитирует аргентинца Football Italia.
За "Интер" Икарди выступал с июля 2013 года, сыграл 219 матчей, забил 124 гола и сделал 28 ассистов.
В начале сентября ПСЖ арендовал 26-летнего форварда с правом выкупа за 70 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
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|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0