Икарди назвал причину своего перехода в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди признался, что он ушёл из "Интера" из-за бестрофейной засухи миланского клуба.

"Я был счастлив в "Интере" и очень хотел сыграть с клубом в Лиге Чемпионов. Мы это сделали в прошлом сезоне, но "Интер" ничего не выигрывал. Поэтому я решил, что пришло время перейти в клуб, где я смогу бороться за трофеи", - цитирует аргентинца Football Italia.

За "Интер" Икарди выступал с июля 2013 года, сыграл 219 матчей, забил 124 гола и сделал 28 ассистов.

В начале сентября ПСЖ арендовал 26-летнего форварда с правом выкупа за 70 миллионов евро.

Не пропустите: Икарди высказался о слухах, что его не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси. | http://soccernews.ru