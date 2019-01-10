Икарди назвал условие для продления контракта с "Интером"

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Икарди назвал условие для продления контракта с "Интером"
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди сообщил, что он продлит контракт с клубом, когда получит от него хорошее предложение.

"Я хочу пояснить фанатам, которые читают слухи в "серьезных" изданиях, делающие свои публикации, не имея представления о том, что происходит на самом деле. Я продлю контракт, когда "Интер" сделает хорошее и конкретное предложение. После этого мы сможем о чем-то говорить", - написал Икарди в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что жена Икарди Ванда Нара требует от "Интера" зарплату для форварда в размере девяти миллионов евро в год. Нынешний контракт Икарди действует до лета 2021 года. Сумма отступных в нем составляет 110 миллионов евро, но пункт о ее активации действует только с 1 по 15 июля.

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