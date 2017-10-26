Икарди: "Не буду играть до 40 лет, я не Тотти"

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Икарди: "Не буду играть до 40 лет, я не Тотти"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди рассказал о том, когда он планирует завершить карьеру.

"Я хочу остаться в "Интере" надолго, но сначала нужно выиграть что-то с клубом. Могу сказать, что не буду играть до 40 лет, я не Тотти. Не планирую становиться тренером или спортивным директором. Не вижу себя в этой роли. Я думаю, что буду сидеть дома со своей семьей", - приводит слова Икарди Football Italia.

24-летний Икарди выступает за "Интер" с 2013 года, провел за клуб 156 матчей и забил 89 мячей.

Не пропустите: "Ювентус" и "Наполи" могли подписать Икарди за 400 тысяч евро. | soccernews.ru

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