Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу
Нападающий "Интер" Мауро Икарди и его жена Ванда Нара разошлись во мнениях по поводу нового клуба форварда, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, Икарди хочет перейти в "Ювентус", а Нара настаивает на его переходе в "Наполи".
Напомним, что новый главный тренер "Интера" Антонио Конте отказался от услуг аргентинца, поэтому он находится в поисках нового клуба.
В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17