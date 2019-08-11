Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу



Нападающий "Интер" Мауро Икарди и его жена Ванда Нара разошлись во мнениях по поводу нового клуба форварда, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, Икарди хочет перейти в "Ювентус", а Нара настаивает на его переходе в "Наполи".

Напомним, что новый главный тренер "Интера" Антонио Конте отказался от услуг аргентинца, поэтому он находится в поисках нового клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Стало известно, какую зарплату "Наполи" готов платить Икарди. | http://soccernews.ru