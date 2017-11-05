Икарди не поможет сборной Аргентины в матчах с Россией и Нигерией

Нападающий "Интера" Мауро Икарди выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия, которое он получил в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:1).

Сроки восстановления форварда не разглашаются, но он точно не сыграет за сборную Аргентины в предстоящих товарищеских поединках против России и Нигерии.

В этом сезоне 24-летний Икарди провел за "Интер" 12 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.

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