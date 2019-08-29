Икарди не попадет в заявку "Интера" на Лигу Чемпионов

Главный тренер "Интера" Антонио Конте принял решение не включать аргентинского нападающего Мауро Икарди в заявку на матчи Лиги Чемпионов, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, футболист ранее был заявлен в итальянские турниры лишь для того, чтобы избежать юридических проблем. Поэтому Конте выпустит его на поле не более, чем в 10 процентах матчей сезона.

Напомним, что 26-летний Икарди решил остаться в "Интере", хотя к нему проявляют интерес "Ювентус", "Рома", "Наполи" и "Монако". Его контракт с миланским клубом действует до лета 2021 года.

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