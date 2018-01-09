Икарди не проходил медобследование в "Реале"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди не проходил медицинское обследование в мадридском "Реале", сообщает Football Italia со ссылкой на окружение аргентинца.

Представители 24-летнего нападающего категорически опровергают появившуюся в испанской прессе информацию, обвиняя СМИ в публикации откровенных фейков.

В этом сезоне Икарди сыграл за "Интер" 22 матча, забил 18 голов и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru