Икарди не проходил медобследование в "Реале"

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Икарди не проходил медобследование в "Реале"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди не проходил медицинское обследование в мадридском "Реале", сообщает Football Italia со ссылкой на окружение аргентинца.

Представители 24-летнего нападающего категорически опровергают появившуюся в испанской прессе информацию, обвиняя СМИ в публикации откровенных фейков. 

В этом сезоне Икарди сыграл за "Интер" 22 матча, забил 18 голов и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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