Икарди не сможет участвовать в матче с "Сампдорией"
Нападающий "Интера" Мауро Икарди не будет участвовать в матче против "Сампдории" в 24-м туре итальянской Серии А. Об этом сообщает Sport Mediaset.
По данным издания, аргентинец получил повреждение и не успеет восстановиться к игре со своей бывшей командой.
Ранее сообщалось, что Икарди больше не является капитаном миланской команды, а также отказался ехать на гостевой матч с "Рапидом" в Лиге Европы.
Матч "Интер" - "Сампдория" пройдет в воскресенье, 17 февраля в Милане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9