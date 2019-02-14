Икарди не сможет участвовать в матче с "Сампдорией"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди не будет участвовать в матче против "Сампдории" в 24-м туре итальянской Серии А. Об этом сообщает Sport Mediaset.



По данным издания, аргентинец получил повреждение и не успеет восстановиться к игре со своей бывшей командой.



Ранее сообщалось, что Икарди больше не является капитаном миланской команды, а также отказался ехать на гостевой матч с "Рапидом" в Лиге Европы.



Матч "Интер" - "Сампдория" пройдет в воскресенье, 17 февраля в Милане.

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