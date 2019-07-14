Икарди не собирается уходить из "Интера"

Теги интер миланмауро икарди

Икарди не собирается уходить из "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди сделал скандальное заявление о своём будущем в миланском клубе.

"Я останусь здесь на два года и заберу свою зарплату", - цитирует аргентинца La Repubblica.

Накануне стало известно, что 26-летний футболист отстранён тренерским штабом от тактических занятий. Позднее сообщалось, что форвард покинул тренировочный сбор "нерадзурри" в Швейцарии.

Контракт Икарди с "Интером" истекает в 2021 году. Его зарплата составляет 4,5 миллиона евро за сезон.

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