Икарди не сыграет с "Кротоне"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди пропустит матч 23-го тура итальянской Серии А против "Кротоне".

24-летний аргентинец выбыл из строя из-за травмы. Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", у нападающего повреждение приводящих мышц правого бедра.

При этом точные сроки восстановления Икарди по-прежнему остаются неизвестными.

Напомним, что матч "Интер" - Кротоне" состоится в субботу, 3 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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