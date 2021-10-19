Икарди не сыграет с "РБ Лейпциг" из-за расставания с женой
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".
Как сообщает L’Équipe, 28-летний футболист плохо себя чувствует после расставания с супругой Вандой Нарой.
Тренерский штаб команды планировал задействовать аргентинца в сегодняшней встрече, однако тот сильно переживает разрыв с возлюбленной.
Напомним, что Нара публично обвинила Икарди в изменах и уехала с детьми из Парижа.
ПСЖ примет "РБ Лейпциг" в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Ванда Нара уличила Икарди в измене с помощью частного детектива: подробности. | http://soccernews.ru
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|28
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|8
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|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|28
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|15
|Метц
|28
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|16
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|28
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|Сент-Этьен
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|28
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|28
|13