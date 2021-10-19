Икарди не сыграет с "РБ Лейпциг" из-за расставания с женой

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Нападающий ПСЖ Мауро Икарди пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Как сообщает L’Équipe, 28-летний футболист плохо себя чувствует после расставания с супругой Вандой Нарой.

Тренерский штаб команды планировал задействовать аргентинца в сегодняшней встрече, однако тот сильно переживает разрыв с возлюбленной.

Напомним, что Нара публично обвинила Икарди в изменах и уехала с детьми из Парижа.

ПСЖ примет "РБ Лейпциг" в 22:00 по московскому времени.

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