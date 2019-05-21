Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки

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Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки

Стало известно, кто будет играть в составе сборной Аргентины на Кубке Америки-2019.

В заявку попали экс-игрок "Зенита" Леандро Паредес, капитан "Барселоны" Лионель Месси, хавбек "Ювентуса" Пауло Дибала, игрок ПСЖ Анхель Ди Мария и другие.

Отметим, что в списке футболистов нет нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

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