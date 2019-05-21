Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
Стало известно, кто будет играть в составе сборной Аргентины на Кубке Америки-2019.
В заявку попали экс-игрок "Зенита" Леандро Паредес, капитан "Барселоны" Лионель Месси, хавбек "Ювентуса" Пауло Дибала, игрок ПСЖ Анхель Ди Мария и другие.
Argentina name #CopaAmerica2019 squad pic.twitter.com/2U0Q4yRFmB— Football 24/7 (@foetball247) 21 мая 2019 г.
Отметим, что в списке футболистов нет нападающего "Интера" Мауро Икарди.
Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
Не пропустите: Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" представил Кристиана Пулишича
-
В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы
-
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА
-
Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
-
"Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков
Лента новостей
-
Азар, Лукаку и де Брюйне вызваны в сборную Бельгии на матчи против Казахстана и Шотландии
-
Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"
-
Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
-
"Челси" представил Кристиана Пулишича
-
ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана
-
Эмери: "Мы должны уважать выбор Мхитаряна. Я не могу его заставить ехать в Баку"
-
В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы
-
Адвокат Кокорина: "Он в нормальном настроении, но у него болит нога, и никаких сдвигов в этом вопросе нет"
-
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА
-
Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
-
Уткин: "Я глубоко разочарован ситуацией с Мхитаряном. Сдал билеты на самолет"
-
1
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Погба капитаном, лишь бы тот не уходил
-
Бэйл: "Карьера футболиста очень коротка, иногда приходится чем-то жертвовать"
-
3
"Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков
-
2
СМИ: "Реал" отказался от трансфера Йовича
-
Черчесов прокомментировал выбор Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы
-
Колосков: "Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - человеческая глупость"
-
Дешам: "Ювентус"? Моё будущее связано со сборной Франции"
-
"Спартак" и "Локомотив" хотят приобрести игроков "Севильи"
-
Дешам объявил список игроков сборной Франции на июньские матчи квалификации ЧЕ-2020