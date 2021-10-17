Икарди неожиданно отреагировал на разрыв с Вандой

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Икарди неожиданно отреагировал на разрыв с Вандой

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди пропустил тренировку команды из-за расставания с женой и агентом Вандой Нарой, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, футболист был удручен решением Ванды уехать из Парижа вместе с детьми. Напомним, что Нара обвинила Мауро в измене.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ювентус" хочет подписать Икарди. | http://soccernews.ru
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