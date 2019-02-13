Икарди нет в заявке на матч с "Рапидом"

"Интер" назвал состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с венским "Рапидом". В заявке нет бывшего капитана команды Мауро Икарди. Об этом сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что игрока лишили капитанской повязки. Эта ситуация возникла из-за того, что аргентинец не согласился продлевать соглашение, которые действует до 2021 года.

Матч "Рапид" - "Интер" пройдет 14 февраля. Начало - в 20:55 мск.

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