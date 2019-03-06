Икарди обратился с просьбой к "Интеру"

Игрок "Интера" Мауро Икарди обратился с просьбой к руководству клуба. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Икарди жаловался на боль в колене на протяжении нескольких месяцев. После того, как футболиста лишили капитанской повязки, он решил посвятить все время лечению травмы.

Если клуб даст возможность игроку прооперироваться, то он не сможет больше участвовать в играх команды. Контракт с "Интером" действует до 2021 года.

В текущем сезоне Икарди отметился 9 голами и 2 ассистами в 20 матчах.

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