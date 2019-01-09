Икарди объявил "Интеру" неожиданное решение по новому контракту

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Икарди объявил "Интеру" неожиданное решение по новому контракту

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди отказался продлевать контракт с клубом, сообщает TyC Sports. 

По сведениям издания, решение игрока сообщила руководству клуба жена и агент футболиста Ванда Нара. Форварда не устроило предложение клуба в размере семи миллионов евро в год, так как он хотел получать на один миллион больше.

Нынешний контракт аргентинца с "Интером" действует до лета 2021 года. Сумма отступных в нем составляет 110 миллионов евро, но эта опция действует только с 1 по 15 июля.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 22 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал два голевых паса.

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