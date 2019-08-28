Икарди объявил руководству "Интера" о решении остаться в клубе
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди окончательно решил остаться в клубе.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, во вторник состоялась встреча футболиста с руководством "нерадзурри".
Аргентинцу дали понять, что его хотят продать. Впрочем, нападающий объявил боссам клуба, что не намерен менять команду и это его финальная позиция.
Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 2021 года. Новый тренер "чёрно-синих" Антонио Конте не рассчитывает на игрока в стартовавшем сезоне.
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|СПАЛ
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|Сассуоло
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|1
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|1
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