Икарди объявил руководству "Интера" о решении остаться в клубе

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди окончательно решил остаться в клубе.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, во вторник состоялась встреча футболиста с руководством "нерадзурри".

Аргентинцу дали понять, что его хотят продать. Впрочем, нападающий объявил боссам клуба, что не намерен менять команду и это его финальная позиция.

Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 2021 года. Новый тренер "чёрно-синих" Антонио Конте не рассчитывает на игрока в стартовавшем сезоне.

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