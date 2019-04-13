Икарди определился с приоритетным местом продолжения карьеры
Нападающий "Интера" Мауро Икарди принял важное решение по своему будущему, сообщает AS.
По сведениям издания, 26-летний аргентинец летом покинет миланский клуб. Он отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.
Приоритетным местом продолжения своей карьеры звёздный футболист выбрал мадридский "Реал", однако "бланкос" пока не слишком заинтересованы в его услугах.
Поэтому велика вероятность, что по окончании сезона Икарди станет игроком "Ювентуса". За ситуацией также следят "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".
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|М
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|2
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|32
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|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
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|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
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|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
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