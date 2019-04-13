Икарди определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Нападающий "Интера" Мауро Икарди принял важное решение по своему будущему, сообщает AS.

По сведениям издания, 26-летний аргентинец летом покинет миланский клуб. Он отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.

Приоритетным местом продолжения своей карьеры звёздный футболист выбрал мадридский "Реал", однако "бланкос" пока не слишком заинтересованы в его услугах.

Поэтому велика вероятность, что по окончании сезона Икарди станет игроком "Ювентуса". За ситуацией также следят "Наполи" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Интер" нацелился на двух игроков чемпионата Англии. | http://soccernews.ru