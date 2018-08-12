Икарди определился со своим будущим

1 Теги интер миланреал мадридмауро икардилука модрич

Икарди определился со своим будущимВедущий форвард миланского "Интера" Мауро Икарди определился со своим будущим, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, 25-летний нападающий "нерадзурри" намерен уже этим летом перебраться в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании. Вполне возможно, что трансфер аргентинца станет частью сделки между "красно-черными" и "сливочными" по полузащитнику последних Луке Модричу.

Напомним,  Икарди заигрывает с "Реалом". | soccernews.ru

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Реал красавчик

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