Ведущий форвард миланского "Интера" Мауро Икарди определился со своим будущим, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, 25-летний нападающий "нерадзурри" намерен уже этим летом перебраться в мадридский "Реал", который заинтересован в его подписании. Вполне возможно, что трансфер аргентинца станет частью сделки между "красно-черными" и "сливочными" по полузащитнику последних Луке Модричу.

Напомним, Икарди заигрывает с "Реалом". | soccernews.ru