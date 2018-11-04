Икарди определился со своим будущим

Форвард "Интера" Мауро Икарди принял решение продолжить выступления за "нерадзурри".

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Calciomercato, несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, аргентинец продлит соглашение с "Интером".

Напомним, что до лета 2019 года клаусула Икарди составляет 110 миллионов евро, после подписания контракта сумма будет увеличена.

В услугах Икарди заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Челси".

В этом сезоне на счету Икарди 8 голов и три ассиста в 11 матчах.

Читайте также: Перес готов инвестировать 150 миллионов евро на покупку двух игроков в январе. | http://soccernews.ru