Икарди определился со своим будущим

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди не собирается менять команду текущим летом, сообщает итальянская пресса.

Скандальный аргентинец уже отклонил предложения от "Ромы" и нескольких зарубежных клубов.

26-летний футболист готов уйти только в "Ювентус", однако "старая синьора" в скором времени усилится Ромелу Лукаку и не будет нуждаться в услугах игрока "нерадзурри".

Напомним, что тренерский штаб "Интера" не рассчитывает на Икарди. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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