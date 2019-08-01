Икарди определился со своим будущим

Теги интер миланмауро икарди

Икарди определился со своим будущим

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди не собирается менять команду текущим летом, сообщает итальянская пресса.

Скандальный аргентинец уже отклонил предложения от "Ромы" и нескольких зарубежных клубов.

26-летний футболист готов уйти только в "Ювентус", однако "старая синьора" в скором времени усилится Ромелу Лукаку и не будет нуждаться в услугах игрока "нерадзурри".

Напомним, что тренерский штаб "Интера" не рассчитывает на Икарди. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

Не пропустите: "Бока Хуниорс" контактировала с "Интером" по поводу Икарди. | http://soccernews.ru
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