Икарди определился со своим будущим в "Интере"

Теги интер миланмауро икардиванда нара

Икарди определился со своим будущим в "Интере"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди останется в клубе, несмотря на желание главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте расстаться с ним.

"Мауро отказал всем клубам ради того, чтобы остаться в "Интере". О его выборе было известно ещё в начале лета. Предложения были потрясающими, но он всем сказал "нет" ради "Интера", - сказала жена и агент аргентинца Ванда Нара.

Согласно данным СМИ, Икарди пытались купить "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Монако".

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: "Интер" и "Манчестер Юнайтед" пока не могут договориться по трансферу Санчеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 1 3
2 Наполи Наполи 1 3
3 Аталанта Аталанта 1 3
4 Торино Торино 1 3
5 Брешия Брешия 1 3
6 Ювентус Ювентус 1 3
7 Удинезе Удинезе 1 3
8 Дженоа Дженоа 1 1
9 Рома Рома 1 1
10 Болонья Болонья 1 1
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
12 Интер Милан Интер Милан 0 0
13 Лечче Лечче 0 0
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 СПАЛ СПАЛ 1 0
16 Сассуоло Сассуоло 1 0
17 Кальяри Кальяри 1 0
18 Милан Милан 1 0
19 Парма Парма 1 0
20 Сампдория Сампдория 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов