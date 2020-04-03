Икарди определился со своим будущим в ПСЖ

Нападающий Мауро Икарди принял решение о том, где он хочет продолжить карьеру.

Сообщается, что аргентинский бомбардир намерен по окончании сезона уйти из ПСЖ и вернуться в Италию.

Напомним, что за парижан 27-летний форвард выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Интеру".

В составе ПСЖ Икарди забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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