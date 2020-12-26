Икарди определился со своим будущим в ПСЖ после смены тренера

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди передумал покидать клуб, утверждает TyC Sports.

По информации источника, 27-летний футболист воодушевлён новостью об увольнении Томаса Тухеля и скором назначении на пост главного тренера Маурисио Почеттино.

Аргентинский форвард уверен, что под руководством своего соотечественника он сможет вернуть себе место в стартовом составе команды.

В текущем сезоне Икарди сыграл за "ПСЖ" 5 матчей и забил 2 гола.

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