Икарди оштрафован на крупную сумму из-за опоздания на тренировку "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди пришел не вовремя на тренировку команды, из-за чего был оштрафован на 100 тысяч евро.

Икарди - второй игрок, который был наказан за опоздание. Первым стал Наингголан.

Ранее сообщалось, что жена и агент футболиста Ванда Нара отказала "Интеру" в новом контракте мужу.

В текущем сезоне аргентинец играл в 16 матчах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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