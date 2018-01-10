Икарди останется в "Интере"

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Икарди останется в "Интере"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди не собирается в январе менять клубную прописку, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 24-летний аргентинец намерен выступать за "нерадзурри" как минимум до лета, после чего вопрос о его будущем снова будет обсуждаться.

Кроме того, лишь по окончании сезона в контракте Икарди начнёт действовать пункт об отступных в размере 110 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что капитан "Интера" тайно прошёл медобследование в "Реале", однако позднее эту информацию опровергли. | http://soccernews.ru

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