Икарди отказывается тренироваться с "Интером", несмотря на разрешение врачей
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди продолжает саботировать тренировки своей команды, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, медицинский штаб разрешил аргентинскому бомбардиру вернуться к занятиям, однако тот не согласился с заключением врачей и отказался возвращаться к работе с партнёрами.
26-летний нападающий утверждает, что его колено по-прежнему не в порядке, поэтому его выписка из лазарета откладывается на неопределённый срок.
В последний раз Икарди выходил на поле 9 февраля в матче с "Пармой". После этого у футболиста отобрали капитанскую повязку и он начал жаловаться на проблемы со здоровьем.
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